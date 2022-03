Basketbalisté Brna podlehli Nymburku a přišli o druhé místo

Opava vyhrála předchozí tři zápasy s Hradcem Králové suverénně, tentokrát činil rozdíl jen čtyři body. "Jsem rád za toto vítězství, protože ty tři zápasy předtím jsme jednoznačně vyhráli a možná to kluci měli v hlavách. Nástup do zápasu byl excelentní, vybudovali jsem si třináctibodový náskok a nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být drama až do konce," uvedl kouč Slezanů Petr Czudek. Domácí dali 16 trojek, z toho pět Vujovič. "To je drželo ve hře. Nám zachránil vítězství excelentní výkon Markussona, který vládl po oběma koši," dodal Czudek. Markusson si 30 body vytvořil sezonní maximum.

"Pro nás je to další prohra v koncovce, tenhle týden druhá," zmínil Kamil Švrdlík středeční prohru s Kolínem o dva body. "My v koncovce skoro ani nevystřelíme. Tohle nás mrzí, nemůžeme to svádět na koncovku. Měli jsme vedení a nechali jsme USK dotáhnout a samozřejmě v té koncovce už je to buď a nebo. Zahráli to lépe a my se musíme vzchopit, abychom udrželi aspoň nějakou pozici do play off. Protože takhle bude hodně rychle konec sezony," dodal. Do konce nadstavbové části zbývají dvě kola.