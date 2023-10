Pořadatelé OH 2028 chtějí do programu pět sportů včetně baseballu či lakrosu

Pořadatelé olympijských her v Los Angeles v roce 2028 chtějí podle zámořských médií zařadit do programu kriket, flag fotbal (bezkontaktní verzi amerického fotbalu), baseball/softbal, lakros a squash. Poslední slovo bude mít Mezinárodní olympijský výbor, který musí návrh organizátorů schválit. Každý pořadatel olympijských her může do svého programu zařadit podle svého uvážení nové sporty. Původně měl MOV o podobě soutěží v roce 2028 jednat už na začátku září, rozhodnutí ale odložil na říjnové zasedání výkonné rady MOV v Bombaji. Podle Los Angeles Times se očekává, že návrh pořadatelů schválí.

