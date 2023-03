Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem postoupili v Tepicu do čtvrtfinále

"Zápas byl hodně nahoru dolů. První set byl z naší strany extrémně špatný. Ve druhém jsme plynule navázali na ten první, ale po tajmu se nám podařilo vrátit se do zápasu a dostat do problémů soupeřova blokaře. Dařilo se nám bránit i dobře podávat. V tie-breaku už jsme hráli výrazně lépe než v předchozích dvou setech, mohli jsme se opřít o dobrou ztrátu a navíc se David rozblokoval," řekl ČTK Perušič.

"Čtvrtfinále proti Norům bude extrémně těžký zápas, navíc tady zatím nepředvádíme to nejlepší, co umíme. I vzhledem k tomu jsme moc rádi za postup do čtvrtfinále a zítra zkusíme překvapit favority," uvedl osmadvacetiletý blokař.