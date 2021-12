Archipov, Vereťuk - Šépka, Semerád 2:0 Beachvolejbalisté Šépka a Semerád skončili čtvrtí na MS do 21 let

Plážoví volejbalisté Jakub Šépka s Tomášem Semerádem se jako první Češi po 18 letech probojovali do semifinále mistrovství světa hráčů do 21 let, ale na medaili nedosáhli. V souboji o ni podlehli v Thajsku ruskému páru Dmitrij Vereťuk, Alexej Archipov po velké bitvě 26:28 a 19:21.

Článek "Těší nás to neskutečně. Je neuvěřitelné se umístit mezi nejlepší čtyřkou na světě. Doufali jsme ještě v trochu lepší výsledek, ale jsme za to moc rádi," uvedl Šépka v tiskové zprávě svazu. Po nedělní prohře v semifinále se Švédy Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem 21:23 a 17:21 jim bronz sebrali Vereťuk a Archipov. "Máme z toho teď smíšené pocity. Hráli jsme náročné zápasy se Švédy a Rusy, chybělo nám pár bodů. Myslím si, že za nějakou dobu na to budeme koukat jako úspěch," hodnotil Semerád, hrající se Šépkou druhým rokem. "Dali jsme se dohromady díky Martinu Tichému a Ondřejovi Vlčkovi, tím jim za to děkujeme. Chceme se beachvolejbalu věnovat naplno, ale rádi bychom do toho skloubili vzdělání a studia. Mým snem je jednou vyhrát beachvolejbalovou olympiádu," dodal. Šépka a Semerád před devíti dny skončili rovněž v thajském Phuketu ve čtvrtfinále MS devatenáctek a dělili se o páté místo. Ve starší kategorii si vedli ještě lépe a postupem do semifinále navázali na Pavly Rotrekla s Kolářem, kteří v roce 2003 ve Francii získali poslední český bronz v jednadvacítkách. Ženy byly v této věkové kategorii naposledy mezi nejlepší čtyřkou zásluhou Barbory Hermannové s Martinou Bonnerovou v roce 2009. Dnes na šampionátu v Thajsku podtrhli český úspěch Tadeáš Trousil a Matyáš Džavoronok pátou příčkou, Michaela Břínková s Kylie Neuschaeferovou skončily deváté. MS v plážovém volejbalu hráčů do 21 let v Phuketu (Thajsko): Muži: Finále: Ahman, Hellvig (13-Švéd.) - Dal Corso, Viscovich (3-It.) 2:1 (13, -17, 15). O 3. místo: Archipov, Vereťuk (4-Rus.) - Šépka, Semerád (29-ČR) 2:0 (26, 19). Semifinále: Ahman, Hellvig - Šépka, Semerád 2:0 (21, 17). Další umístění české dvojice: 5. M. Džavoronok, Trousil. Ženy: Finále: Chmilová, Lazarenková (21-Ukr.) - Álvarezová, Gonzálezová (4-Šp.) 2:1 (17, -18, 15). O 3. místo: Benteleová, Kernenová (6-Šýc.) - Brailková, Namikeová (18-Lot.) 2:1 (11, -18, 11). Umístění české dvojice: 9. Břínková, Neuschaeferová.

