Beachvolejbalový turnaj v Ostravě měl namále, hrát se ale bude

„Přiznám se, že jsem tomu letos už moc nevěřil. O to více mě těší, že se v Ostravě hrát bude. Kdyby se turnaj ale neuskutečnil, bylo by to špatné, ztratili bychom kontinuitu, vybudovaný kredit ve světě a možná i vypadli z kalendáře FIVB," řekl Marek Tesař z pořádající agentury Raul.