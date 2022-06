Bitva s Rumunskem je tady! Snad bude plná hala, přejí si volejbalistky

Český tým si uvědomuje, že k semifinálovému úspěchu potřebuje lepší výkon, než předvedl v posledním utkání skupiny proti Chorvatkám. „Musíme se zlepšit ve všech herních činnostech. I když jsme dokázaly první set otočit, v těch dalších už se nám to nepovedlo. Nemůžeme počítat s tím, že to půjde samo. Je třeba udržet ve výkonu kontinuitu a nepolevit," nabádá Trnková.

Loni skončily Češky v Evropské lize na čtvrté příčce, letos myslí výš, chtějí navázat na triumf z roku 2019. „Mám ten tři roky starý úspěch stále v paměti, pro mě osobně to byl nejhezčí zážitek s reprezentací a ráda bych si ho zopakovala," říká šestadvacetiletá Trnková.

Pro celek, který je letos plný nových tváří, by byl postup do finále velkým úspěchem. „Byť je tady hodně holek nových, není to tak, že bychom se potkaly poprvé v životě. Známe se z dřívějších příprav i nějakých zápasů v Evropské lize," připomíná Trnková a naznačuje, že věří v úspěch.