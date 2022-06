Volejbalová hvězdička si užívá angažmá v zámoří, touží však i po úspěchu s reprezentací

Nejvyšší soutěž ve Spojených státech odpovídá rozloze země. „Je obrovská, hraje ji 334 celků, které jsou rozděleny do konferencí podle toho, z jaké části jsou," popisuje Jehlářová. „Takových TOP padesát celků je na tom výborně a řada hráček po skončení studií najde angažmá v italské A1 i jinde v Evropě. Volejbal je tam na vysoké úrovni," líčí sympatická brunetka.

Sama přiznává, že odchod do zámoří pro ni znamenal velkou změnu. „Zpočátku na mě bylo všechno takové veliké," vypráví hráčka washingtonských Pum. „Hráčky tam jsou mladé a ohromně rychlé. Střílí, co jde, i nahrávky. Musela jsem si zvykat, že všude musím být o krok napřed. Naštěstí mi styl sedl," říká s úlevou reprezentantka.

Stejně tak ji nadchl univerzitní život. „Překvapilo mě, jak jsou všichni milí. Čekala jsem vysokou soutěživost. Opak byl pravdou. Všichni se vám snaží pomoci," zdůrazňuje Jehlářová s dovětkem, že její slova platí nejen pro studenty. „Pokud třeba profesoři vědí, že jedu na turnaj, a já se jim zapomenu ozvat, sami mi pošlou všechno, co potřebuji do hodin," líčí nadšeně.

Nyní je ovšem doma a užívá si prázdnin. „Je skvělé vidět zase rodinu, kamarády i holky z reprezentace," neskrývá blokařka. Její pobyt na starém kontinentu se ovšem, dost možná, chýlí ke konci. „Sezona nám začíná dříve než Evropankám. Ještě se sice řeší, jestli vyjdou naši trenéři vstříc potřebám národního týmu, ale zmeškala bych nějaká utkání, a tak tomu moc nevěřím," přemítá. I to by mohlo být lákadlo pro prostějovské fanoušky. Po skončení Zlaté Evropské ligy totiž uvidí Magdalenu Jehlářovou v akci jen stěží. „Snad jich přijde co nejvíce a snad je potěšíme postupem," dodává vycházející česká hvězdička.