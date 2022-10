Už postupem do bojů o medaile se srbské hráčky staly prvním ženským týmem, který prošel do semifinále na čtyřech velkých turnajích za posledních šest let: na MS 2018 vybojovaly zlato, o dva roky dříve v Riu de Janeiro slavily olympijské stříbro a loni na hrách v Tokiu braly bronz.