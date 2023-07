České házenkářky už znají los pro MS. Narazí na Nizozemsko, Argentinu a Kongo

Česko bylo nasazeno do druhého koše. Do prvního se kromě tří pořadatelských zemí (Dánsko, Norsko, Švédsko) dostaly ještě Černá Hora, Francie, Nizozemsko, Brazílie a Německo. Pro český výběr z něj nakonec jako soupeřky vzešly Nizozemky, které reprezentantky shodou okolností potkají i v kvalifikaci o ME 2024.

"Přál jsem si, abychom hráli skupinu v Norsku, odkud pocházím, to se mi nesplnilo, ale jinak je to nakonec docela dobrý los, který jasně naznačuje, že k postupové radosti povede cestu přes Argentinu a Kongo, k čemuž musíme o nich nastudovat co nejvíc informací.Půjde o dost rozdílnou házenkářskou kulturu, ale děvčata musí na tu konfrontaci dobře nachystána. Nakonec to bude hlavně o jejich výkonu," uvažoval norský trenér české reprezentace Bent Dahl.