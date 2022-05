České naděje byly blízko k senzaci. Celoživotní zážitek, culil se po premiéře na světové scéně 17letý Oliva

V obou setech 17letý Oliva a 20letý Trousil nad nejvýše nasazeným párem kvalifikace vedli a podlehli jen těsným rozdílem. „Celoživotní zážitek," culil se Kryštof Jan Oliva. Proti Australanům si připsal dvanáct bodů a zapsal i jedno eso. „Bylo to super. Teď budeme fandit a držet palce ostatním Čechům," dodal Oliva.

„Australané nehráli úplně nejlépe, asi byli unavení z turnaje v Turecku, kde došli až do finále a do Ostravy přiletěli tuším až včera. Bohužel jsme toho nevyužili. Udělali jsme několik chyb v průběhu setu a na konci jsme se trochu hádali v obraně. Hrajeme spolu ale poprvé, takže to je výborný výsledek. Nemusíme se za něj stydět," usmíval se Tadeáš Trousil.