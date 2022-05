Mokrá kvalifikace Čechům v Ostravě neseděla. Trio nasazených nikdo nedoplnil

„Neviděla bych to negativně. S Aničkou hrajeme na druhém turnaji, takže se prakticky teprve sehráváme, side out (ztráta) a servis nebyly vůbec špatné, jen jsme si neudržely ten náskok," popisovala zkušenější Martina Williams. „Tak vysoký turnaj jsem ještě nehrála. Pro mě to byla super zkušenost, a přestože prohra mrzí, doma jsem si to moc užila," přidala se nedávná hráčka šestkového volejbalu v TJ Ostrava Pospíšilová.