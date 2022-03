České volejbalistky narazí na mistrovství světa ve skupině i na Brazílii a Čínu

Šampionát žen se uskuteční od 23. září do 14. října v Nizozemsku a v Polsku. Češky se mezi 24 týmů dostaly ze světového žebříčku federace FIVB. Rusky, vyloučené kvůli invaze země na Ukrajinu, nahradilo z žebříčku Chorvatsko. Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí čtyři celky do dvou skupin ve druhé fázi, z které pak vzejdou dvojice pro čtvrtfinále.

"Určitě chceme na mistrovství světa předvést náš nejlepší možný výkon a cílem je postoupit do další fáze. Ve skupině nemáme žádného soupeře z Evropy, to je pro nás velmi nezvyklé a budeme se na to snažit co nejlépe připravit," řekl Athanasopulos v tiskové zprávě.