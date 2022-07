Česko má nejlepší střelkyni MS. Ani jsem to nevěděla, směje se juniorka Cholevová

Cholevová od začátku táhla český tým a i když odehrála o zápas méně než Nizozemka Molenaarová, nasázela stejně jako ona fantastických 62 gólů. „Ani jsem to nevěděla. Zavolal mi táta ke konci turnaje, že jsem nahoře, ať neudělám ostudu a pracuju dál," smála se a dodala, že své statistiky neřeší. „Trochu mě to samozřejmě potěšilo, ale hrajeme kolektivní sport. Pro mě je přihrávka daleko cennější," vysvětlila.

Z týmového hlediska hodnotí mistrovství pozitivně. „Odehrály jsme super šampionát a předváděly jsme velmi slušné výkony," ohlédla se Cholevová. Jenže mohlo být ještě veseleji. Nebýt nečekaně vysoké porážky s Angolou o 11 branek v základní skupině. „Doteď nedokážu říct, co se v utkání stalo," připustila levá spojka severočeského Mostu.

Češky ale poté dokázaly odvrátit brzký konec. K postupu do osmifinálové skupiny potřebovaly porazit favorizované Rumunsko alespoň o sedm branek. A to se jim, téměř zázrakem, podařilo. „Asi jedno z nejlepších utkání kariéry. Vždyť Rumunky jsme předtím nikdy neporazily," upozornila Cholevová.

Juniorky tak poté hrály už jen o konečné umístění. Po prohře s Japonskem na sedmičky a vítězství nad Chorvatskem skončily jedenácté. „Šampionát toho ve mně zanechal opravdu hodně. Měly jsme skvělou partu holek. Byl to náš poslední společný turnaj a hezká rozlučka zároveň," usmívala se talentovaná házenkářka.

Oba sourozenci už naskočili i v seniorské reprezentaci. Charlotte si dokonce zahrála na prosincovém mistrovství světa. „Mým dalším snem je, abych se stala stabilním článkem ženské repre. Ale stále je to pro mě strašně daleko. Budu ráda za každou pozvánku a uvidíme, jak to dopadne," pokračovala skromně Cholevová.

K nominaci do národního týmu jí může pomoct i zkušenost z Ligy mistrů, kterou si Most v příští sezoně zahraje podruhé v historii. „Budu se chtít předvést v co nejlepším světle. Zahrát si Ligu mistryň je velký úspěch. Snad navážu na dobré výkony," doufá kanonýrka.