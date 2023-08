Elitní házená v Česku? Svaz chce spolupořádat ME žen 2026

Proto se spojil s polským házenkářským svazem. „Jsme rádi, že Polsko do toho s námi chce jít. Je to zkušený partner, který teď v lednu spolupořádal mistrovství světa mužů,“ vysvětloval bývalý úspěšný házenkář.

Do 25. října svaz musí zaslat všechny potřebné dokumenty. Rozhodnuto o pořadateli bude 27. ledna příštího roku. V Česku by se část mistrovství odehrála v Ostravě. „Plánujeme tak, aby se hrálo v co nejmenších dojezdových vzdálenostech. Dvě základní skupiny v Ostravě, dvě v Katovicích a dvě ve Vratislavi. Polovinu hlavní fáze turnaje bychom si vzali mi, druhou půlku Polsko. A finálový víkend už by se naplno přesunul do Polska,“ líčil Zdráhala.