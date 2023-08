Od kluků až k bronzu! Po maturitě sní reprezentantka Kuxová o titulu

Zásadní životní změna čeká po prázdninách Natálii Kuxovou. Talentovaná střední spojka míří z Olomouce do Baníku Most. Jak devatenáctiletá reprezentantka s házenou začala, co obnáší její letní příprava a proč se rozhodla změnit v útlém věku klub, vypravuje v seriálu XX8. „S házenou jsem začínala ještě v Litovli společně s kluky. Později jsem ale musela přejít do dívčího týmu, tudíž nezbývalo než přestoupit do olomoucké Zory," vykládá nadějná házenkářka, která si první starty v národním dresu připsala jako šestnáctiletá v družstvu dorostenek.

Talentovaná házenkářka Natálie Kuxová míří z Olomouce do Baníku Most a těší se na velkou výzvuVideo : Sport Invest

Článek Během posledních dvou sezon pravidelně nastupovala v nejvyšší domácí soutěži žen a během minulé sezony zásadním měrou přispěla k zisku bronzových medailí olomoucké Zory. Navíc úspěšně zvládla i maturitu, a tak s klidem mohla vyřešit házenkářskou budoucnost, která se bude odehrávat v Baníku Most. „Myslím, že minulá sezona s Olomoucí byla dost úspěšná. Měly jsme hodně mladý tým a asi nikdo od nás úplně neočekával, že bychom se mohly tak dobře umístit," přemítá Natálie Kuxová, která byla vyhlášena jako největší talent tuzemské ženské házené. „Ocenění si vážím moc. Motivuje mě k další práci, stát se ještě lepší házenkářkou," vypráví. Ostatní sporty Kapitánka reprezentace sní o olympiádě, v Česku objevuje kouzlo surfování Během prázdnin náplň jejích dnů tvoří hlavně individuální tréninky. Pravidelně skáče přes švihadlo a běhá intervalové úseky. Volno tráví buď u vodní nádrže Náklo, kterou má od domova v sedle kola pár minut, nebo v oblíbené kavárně v Olomouci. PROJEKT XX8 NA SPORT.CZ Seriál komunikačně zastřešuje pětici ženských kolektivních sportů, které v rámci českého prostředí stále nabírají na síle. Fotbalistky, volejbalistky, basketbalistky, házenkářky a pozemní hokejistky žijí své sportovní sny, mezi které patří také účast na olympijských hrách. Právě cíl v podobě OH v Los Angeles 2028 stojí za názvem XX8 kombinujícím římské i arabské číslice a zároveň je symbolem pro ženský chromozom. Cílem je představit ženské kolektivní sporty v jejich reálném obraze: coby moderní, atraktivní a sportovně stále sílící pilíře celého českého sportu. „Když se nevěnuji házené, tak jsem s rodinou a kamarády. U kávy si vždy odpočinu, povykládáme si s kamarádkami. Taky mám občas ráda svůj klid. Myslím, že je důležité si udělat jen chvilku sama pro sebe," míní Kuxová. Ve snaze posunout vlastní výkonnost na vyšší úroveň přestoupila reprezentační spojka do mosteckého Baníku. „Družstvo v Mostu bude obměněné. Máme řadu nových hráček a celkem i mladých, takže jsem zvědavá, jak nám to sedne a jak se nám bude společně dařit. Mým cílem je zisk mistrovského titulu. Minulý rok se Baníku tolik nedařilo a byl by to zároveň můj první titul, takže motivace je obrovská," zasní se házenkářka. Foto: Sport Invest Talentovaná házenkářská reprezentace Natálie Kuxová. Současně bude studovat vysokou školu. „V Ústí nad Labem budu mít obor zaměřený na sport a tělovýchovu. Chtěla jsem studovat něco se sportem. Snad jsem si vybrala správně." Ostatní Dřina v posilovně i relax na cvičáku s Buffonem. Česká reprezentantka Svitková si užívá léto

