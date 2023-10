Český svaz házené podal spolu s Polskem kandidaturu na pořádání ME 2026 žen

Turnaj se bude hrát od 3. do 20. prosince 2026 se 24 týmy. Česko-polská kandidatura počítá s trojicí měst: Brnem, Lubinem a Katovicemi. Katovická hala Spodek s kapacitou přes 11 tisíc míst by měla hostit finálový víkend.

Oba svazy vstupují do kandidatury se sloganem Follow the way (Následuj cestu). „Jde o vyústění velmi intenzivní a strategické práce obou stran. Vzájemná jednání o koncepci přinesla skvělé myšlenky. Tímto bych chtěl poděkovat polské straně za energii, kterou do přihlášky vložila stejně jako my. Ženský evropský šampionát vnímáme jako jednu z elitních a nejprestižnějších akcí ve světě házené. Jsme rádi, že máme možnost se o něj ucházet už v blízké budoucnosti,“ dodal Zdráhala.