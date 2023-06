"Určitě si odtud chceme odvézt medaili. Síla našeho týmu je v bojovnosti a soudržnosti. Jakmile je všechno fajn, tak se daří a je to vidět. Jakmile nebudeme hrát spolu, budeme odtažití, nebude se nám dařit. Takže i za nepříznivého stavu musíme držet při sobě a to je a musí být naše devíza po celou dobu jakýchkoliv soutěží a zápasů," řekl kapitán Adam Zajíček v tiskové zprávě.

"O výsledku utkání bohužel rozhodly naše špatné nástupy do druhého a čtvrtého setu, kdy jsme si po vyhraných sadách nechali Turky ujet a pak jsme je horko těžko doháněli. Ve čtvrtém setu to vypadalo na pěkný comeback, bohužel Turci v rozhodujícím momentu využili naší nepozornosti a míče zdarma. I nadále jsme podle mě hráli dobrý volejbal, ale chybělo tomu trochu odvahy a přesnosti. Pak už to inkriminovalo k jednoduchému volejbalu, ale to je součást hry," dodal Zajíček.

Maličkosti rozhodly i podle smečaře Lukáše Vašiny. "První set jsme vyhráli my, pak Turci velkým rozdílem a zase s velkým náskokem my. Ve čtvrtém setu vyhrávali Turci velkým rozdílem, ale my jsme je dokázali dohnat. Tie-break je risk padesát na padesát. Bohužel jsme to nezvládli. Myslím, že se prohrálo na tom, že máme mladý - neříkám, že nezkušený, naopak hodně zkušený, ale mladý - tým a Turci mají o něco zkušenější sestavu a v tie-breaku to bylo vidět. V tom mládí je ale naše síla. Bojujeme za každou cenu o každý balon, nevzdáváme se, jsme draví a bojovní," řekl.