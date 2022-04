Chystá se hvězdný pár? Ikona Havelková končí v šestkovém volejbalu, chce na OH na písku!

Na pařížskou olympiádu se chce po mateřské pauze probojovat i Markéta Nausch Sluková. Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy a účastnice her v Londýně a Riu de Janeiro hrála do loňska s Barborou Hermannovou a bude také hledat novou partnerku.

„Kariéra to byla opravdu bohatá a vítězná. Procestovala jsem svět, na klubové úrovni jsem vyhrála všechno, co se dalo. Jsem za to neskutečně vděčná," říká Havelková. „Cítím však, že mi šestkový volejbal dal už všechno, co mohl. Kariéru v něm končím, protože mám nový cíl a dlouhodobý sen, který jsem ve volejbale zatím bohužel nemohla zrealizovat. Ten sen je tak silný, že i když mi bude volejbal hrozně chybět, stojí za to," uvedla k plánovanému boji o start pod pěti kruhy.