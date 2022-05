Drama do poslední sekundy. To zbožňuju, ale je mi líto starších lidí, směje se plzeňský házenkář Škvařil

Poté se však Škvařil rozstřílel a Talent postupně ztrátu smazal. Poprvé se do vedení dostal ve 42. minutě po tečované střele právě od vousatého matadora. „Bylo to i o štěstí," připustil. „Naštěstí jsme zlepšili obranu a udělali jsme si menší náskok, který jsme kontrolovali," tvrdil.

Slezané i díky mladému kanonýrovi Patzelovi stále zůstávali v těsném kontaktu a v závěru měli šest sekund na to, aby poslali utkání do sedmičkového rozstřelu. Dominik Solák ale zakončil nad branku a mohla odstartovat plzeňská radost. „Takové drama do poslední minuty zbožňuju. Kvůli starším lidem bychom to teda mohli dohrát bez takových nervů," smál se Škvařil.