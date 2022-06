"Nebylo to vůbec lehké, po předchozí porážce jsme byly skleslé, ale podařilo se nám vzchopit, podporovaly se a nakonec se to všechno povedlo," radovala se Kuxová. V poločase byl přitom stav nerozhodný 14:14, Češky tedy měly k postupu hodně daleko. „V druhé polovině rozhodla určitě obrana. Zabraly jsme, byly jsme důrazné, zlomily jsme to. Rumunky se možná i trošku psychicky složily a my jsme to už jen dotáhly."

Velký podíl na výhře měla gólmanka Adéla Srpová. „Mísí se ve mně spousta pocitů, těžko se hledají slova. Věděly jsme a šly jsme do zápasu s tím, že jsme Rumunky nikdy neporazily. Bylo to všechno, nebo nic a my máme všechno," radovala se gólmanka. „Věděly jsme, že jdeme vyhrát, byly jsme všechny takto nastavené a věřily jsme tomu, že to zvládneme. Připravovaly jsme se jako vždy, po Angole to bylo o to složitější. Možná nám pomohlo to, že jsme dostaly takový výprask. Chtěli jsme to lidem, kteří nás sledují, vrátit. Patří jim neskutečný dík, že nás tak podporují."