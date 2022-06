Gólmanka házenkářek Spurná: Jsem vděčná za šanci, start se povedl na jedničku

České házenkářky do 20 let vkročily úspěšně do juniorského světového šampionátu. V úvodním duelu si hladce poradily s Litvou, kterou porazily rozdílem 17 branek. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena gólmanka Šárka Spurná, jež ve slovinském Celje prožívá s národním týmem svou premiéru na mistrovství světa. „Jsem ráda, že se dařilo nejen mně, ale celému týmu," těší českou reprezentantku.

Foto: Český svaz házené České házenkářky do 20 let mají velkou oporu v brankářce Šárce Spurné.Foto : Český svaz házené

Článek V devatenácti letech nastupuje Šárka Spurná za prvoligový tým DHK Zora Olomouc, s juniorskou reprezentací tento týden debutuje na světovém šampionátu. A hned úvodní zápas proti Litvě jí přinesl ocenění pro nejlepší hráčku utkání. „Pomohla mi dobrá obrana, holkám se dařilo v útoku, držely jsme jako tým, povzbuzovaly se. Jsem ráda, jak to dopadlo," těšilo gólmanku. „Individuální ocenění mi samozřejmě dělá radost, ale neberu to nějak extra – zkrátka se připravuju na další zápas a budu se snažit předvést stejně dobrý výkon." V druhém utkání ve skupině se český výběr střetne s Angolou. „Můžeme očekávat střelbu z prostředku hřiště, obranu musíme směřovat mezi trojky, dvojky, pohlídat si individuální akce a jít proti nim rychlé protiútoky," vyhlíží druhý duel gólmanka. Premiéru na mistrovství světa si rodačka z Jindřichova Hradce užívá. „Ani jsem nečekala, že tu budu. Jsem opravdu moc ráda, že mi trenéři dali šanci. Je to pro mě něco úplně nového a úžasný je každý další den." Úvod šampionátu si pochvaluje také trenér juniorek Dušan Poloz. „Lepší vstup do mistrovství světa jsme si nemohli přát. Víme, že Litva není ze silnějších soupeřů, ale bylo strašně důležité, abychom obehráli všechny hráčky, což se nám podařilo během prvního poločasu. První půle byla z hlediska koncentrace, soustředěnosti a nasazení excelentní." Další utkání v základní skupině sehrají Češky proti Angole v pátek 24. června od 12:30. Míčové sporty Mladé házenkářky míří na MS: Cílem je postup ze skupiny, říká trenér. Pomáhal i Marian Jelínek

