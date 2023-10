Fantastičtí Češi! Perušič a Schweiner slaví titul mistrů světa

„Úžasné, jsme fakt hrdí na náš tým a naše rodiny,“ vykládal na kurtu nadšený Schweiner, v ruce s maskotem pařížské olympiády. „A obrovský dík patří i našim fanouškům v Česku,“ děkoval po finále do Evropy Perušič.

S mladými Švédy měli do finálové bitvy vyrovnanou bilanci 2:2, v Mexiku Ahman s Hellvigem ztratili na cestě do boje o zlato jen dva sety. „Hrají tu opravdu ve formě. Je to soupeř, s kterým často trénujeme, známe se, víme, jakou hrají hru,“ připomněl před utkáním Perušič společnou přípravu na Tenerife.