Fér gesto českých jedniček. Není to běžná věc, ale měla by být, řekl Perušič

Rozhoduje každý míč, přesto jste Ondřeji za stavu 16:13 v prvním setu přiznal férově míč soupeři. Byla to automatická reakce?

Ondřej Perušič: Oba s Davidem se v tomto snažíme jít příkladem. Zejména na té úrovni, na které se nacházíme, máme určitou odpovědnost i za to, co předáváme mladším generacím. Když někdo vidí svůj idol, nebo oblíbeného hráče, který za každou cenu zapírá jasnou teč nebo přísahá na různé členy rodiny, že míč byl určitě v autu a přitom byl půlkou na čáře, to není úplně správné. Když máme nějaké kamarádské vztahy, tak se to snažíme hlásit. Ale není to samozřejmě běžná věc na Tour, to bych lhal. Ale byl bych rád, kdyby byla.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na snímku zleva jsou Markéta Nausch Sluková, Helena Havelková, Ondřej Perušič a David Schweiner před startem turnaje v Ostravě.

Alespoň sudí nemusel slézat z umpiru, že?

Ondřej Perušič: Nemusel. Těžko říct, jak by to pak vyhodnotil, protože se velmi často dočkáme dost překvapivých rozhodnutí. Už jsme to viděli i tady. Tohle je pro nás automatické. Jasně, každý chce vyhrát. Ale vyhrát za cenu toho, že budeš dělat nefér gesta a nepůjdeš příkladem, se nevyplatí.

David Schweiner: Ten míč byl stejně dobrý. Bylo to fér, nikomu jsme nedali nic navíc.

Ondřej Perušič: Když si soupeř výhru zaslouží a bude hrát líp, je to fér a neuděláme s tím nic.

Do turnaje jste vstoupili vítězně. Bylo to hodně důležitý krok?

David Schweiner: Jo, výhra 2:0 a ještě s docela velkým skóre z prvního setu se bude hodně počítat. Postupový klíč je takový, že se počítá i skóre prohraných a vyhraných míčů, takže to může hrát roli.

Co s vámi dělalo, když jste museli ve druhém setu odvracet čtyři setboly?

Ondřej Perušič: No, dobře nám nebylo. Chilani se ve druhém setu hodně zlepšili a věděli jsme, že kdyby zápas došel do tiebreaku, tak by byl extrémně těžký. Je to zkušený tým, když jim dáte šanci, dokáží ji využít. O to důležitější je, že jsme trpělivě ztrátovali a nakonec proměnili dvě příležitosti, co se nám naskytly.

Potvrdili jste si, že formu máte naladěnou dobře?