Hlasité manželky, zpěv k narozeninám i večeře na dálnici. Jak Češi rozparádili Ostravu?

Schweiner: Byly to čtyři krásné turnaje. Vybavím si skvělé výsledky a obraty i to, jak mi zpívala celá tribuna k narozeninám. Ale asi ta atmosféra, která je nenahraditelná.

Perušič: Kdybych měl vybrat jeden zápas, tak asi semifinále v roce 2021, kdy jsme téměř bezchybným výkonem v semifinále porazili Rusy, kteří pak na olympiádě získali stříbro. Navíc relativně jasně 2:0. To byl jeden z našich nejlepších zápasů, co jsme hráli.

Schweiner: Většinou jsou to dlouhé výměny. Perunovy akrobatické zákroky v poli, nebo moje bloky, takže věci v obraně. Přece jen jsou trochu vzácnější a divácky atraktivnější.

Perušič: Vybavím si výměnu z posledního finále proti Norům. Na začátku druhého setu jsme byli ve složité situaci a ten bod zvedl lidi ze sedaček. Norové dobře podávali, my míč nějak zachránili a postavili dobrou obranu, David dostal soupeře pod tlak, mně to umožnilo míč čapnout a uhrát dlouhým lobem. Ale ta výměna byla speciální spíš v tom, že nám dala hodně energie do dalšího průběhu.