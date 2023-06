Perušič se Schweinerem v Ostravě dvěma výhrami nakročili do čtvrtfinále

"Po prohře půjdeme spát malinko zklamané, ale myslím, že je to super bilance," řekla Štochlová. "Kanaďanky jsou nasazené výše než my, takže jsme spíš mohli překvapit. Mrzí nás, že jsme nezahrály ranní volejbal, protože to mohlo být daleko víc vyhrocené a napínavější. Každopádně jsme spokojené, že vůbec máme jednu výhru, která nás s největší pravděpodobností posune do play off. To by pro nás byl úžasný výsledek," doplnila Hermannová.