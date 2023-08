Franková o zážitku s nejlepším týmem světa: Legenda se divila, jak pomalu se vracíme

V srpnu do Prahy zavítal norský Kristiansand, trojnásobný vítěz Ligy mistrů z posledních tří let, v jehož dresu působí i šestinásobná šampionka této soutěže Jana Knedlíková. „Krásně se na to koukalo a bylo mi ctí si proti nim zahrát. Prostě něco neskutečného,“ líčila Franková i přes jednoznačnou porážku 17:41.

Slávistky měly možnost si s aktuálně nejlepším týmem světa i zatrénovat. „Ukázalo nám to, že je to úplně jiná házená, než hrajeme tady v Česku. Byla to pro nás dost škola,“ připustila 22letá spojka.

V paměti jí utkvělo, jak se 43letá legendární norská brankářka Katrine Lundeová v tréninku podivila nad pomalejším tempem, s jakým se Pražanky vracely do obrany. „Seriózně se zeptala, jestli tohle je naše maximální tempo. My jsme tam umíraly, nemohly jsme víc, tak tohle nás dorazilo. Fakt je znát rozdíl mezi námi a plně profesionálním týmem Ale byl to úsměvný moment,“ líčila Franková.

I kvůli přerušení kariéry lídryně Martiny Weisenbilderové patří i ve svém věku k jedné z nejzkušenějších hráček. „Asi to tak už bude,“ prohodila Franková s úsměvem. „Snažím se mladším holkám pomoct a komunikovat s nimi, aby se cítily líp,“ prozradila.

Za sebou už má i účast na mistrovství světa. A v prosinci by se ráda vešla do nominace i na další světový šampionát. „Bylo by to hezké, ale zatím na to moc nemyslím,“ pokračovala. Teď se soustředí hlavně na úspěšný start sezony se Slavií, kterou po Janu Salačovi převzal kouč Daniel Čurda, dlouholetý sportovní manažer a dříve i trenér pražské Dukly.