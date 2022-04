Hadrava prodloužil s polským týmem Jastrzebski Wegiel smlouvu o dva roky

"Především se tady cítím velmi dobře. Máme silný tým, hrajeme o nejvyšší cíle v domácí lize i na mezinárodní úrovni. Mám to taky kousek domů," řekl Hadrava polským médiím.

Než odešel do Civitanovy, kde ale příliš šancí nedostal, působil čtyři roky v Olsztynu. A v Polsku se mu opět daří, do čtvrtfinále proti Gdaňsku jde Jastrzebski Wegiel ze druhé příčky. Český univerzál patřil k tahounům i v Lize mistrů, ale proti rivalovi Kedzierzynu-Kožle do finále neprošel.