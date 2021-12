HÁZENÁ ONLINE: Boj o všechno. Češky hrají proti Slovensku o postup

Pokud Češky neprohrají, postoupí z třetího místa čtyřčlenné skupiny do další fáze turnaje. V ní by je čekaly další tři zápasy v jedné ze čtyř šestičlenných skupin. V případě porážky se Bašného svěřenkyně propadnou do tzv. Prezidentského poháru pro celky z posledních míst v základních skupinách.