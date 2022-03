Házená pomáhá Ukrajině. Každá pomoc lidem dodá sílu a odvahu, říká reprezentantka

„Je nutné vyjádřit Ukrajině naši plnou podporu," říká trenér národního týmu Jan Bašný. Je jasné, že válečný konflikt nemůže nechat chladým vlastně nikoho. „Musím říct, že je těžké se v této době soustředit na házenou jako takovou. Víme, co se ve světě děje. Myslím, že jsme všechny rády, že jsme se mohly sejít na srazu a trochu se rozptýlit. Na druhou stranu čteme články a noviny, každý den vidíme, co se děje. Nejsme mimo realitu a bavíme se o tom," doplňuje kouče česká reprezentantka.

Co konkrétního to znamená? Registrovaní házenkáři mohou pomoci úhradou jednorázového členského příspěvku ve výši 200 korun, pro ně i širokou sportovní veřejnost je k dispozici také transparentní účet, jehož bilanci si můžete prohlédnout na tomto odkaze. Všechny vybrané prostředky budou alokovány výhradně na humanitární účely, a to po dohodě s Velvyslanectvím Ukrajiny a státními institucemi.