GLOSA: Alibismus v plné nahotě. Svět trestá ruské sportovce, tenisoví vládci ztrapňují sami sebe

"Vždyť to není žádné tajemství, co se děje. Všichni ví, kdo koho napadl, kdo koho bombarduje. Je to naprosto jasné a nejde zůstat neutrální. Někteří ruští tenisté říkají: Konec válce. Ale co to znamená? Abychom přestali bojovat? To pro nás nepřipadá v úvahu. Proto mi jejich prohlášení přijdou naprosto bezcenná. Jaký na to mají názor? Chtějí, aby Ukrajina prohrála a Rusko vyhrálo? Netuším," říkala devatenáctiletá tenistka.