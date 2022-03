Házenkář Patzel po sezoně zamíří z Karviné do druhé německé ligy

"Každý malý házenkář má sen jít do Německa, ať už do první či druhé bundesligy. Německo je taková házenkářská velmoc. Nebylo to tak, že bych ale byl fixován jen na něj. Pokud by přišla lepší nabídka odjinud, třeba z Francie, nebránil bych se jí. Ale za Německo jsem rád," dodal účastník lednového mistrovství Evropy.