Házenkáři Karviné a Zubří srovnali stav semifinálových sérií

Zatímco úvodní utkání v Lovosicích rozhodli domácí po sedmimetrových hodech, Karviná měla duel před vlastními fanoušky pod kontrolou od úvodu. Po povedeném nástupu se ujala vedení 6:1 a do kabin šla i díky několika skvělým zákrokům čtyřiačtyřicetiletého brankáře Martina Galii se sedmigólovým náskokem. Lovosice se ve druhé půli dokázaly několikrát dostat na dostřel čtyř branek, Karviná už ale zaváhání v koncovce tak jako v prvním duelu nedovolila. Domácí osmi brankami táhl Jonáš Pazel, nejlepším střelcem Lovců byl s devíti góly Tim Bogdanović.

"Připravovali jsme se na vstup do utkání, ten nám ale bohužel nevyšel. Karviná hrála super zápas, předčila nás v důrazu, koncentraci, disciplíně i kvalitě jeden na jednoho," řekl lovosický trenér Roman Jelínek. "Byl to strašně podobný zápas jako v Lovosicích. Dobře jsme bránili, dařilo se nám i v útoku. Ve druhé půli jsme lehce škobrtli, ale jinak jsme si to hlídali. Psychická výhoda teď může být na naší straně. Víme, že jsme s nimi sehráli dva dobré zápasy, i když teda závěr toho prvního jsme totálně zpackali," přidal trenér Karviné Michal Brůna.