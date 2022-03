Házenkáři Karviné vyhráli základní část extraligy

"Zubří bylo jasně lepší po všech stránkách. My jsme neměli šanci a to ještě Karel Šmíd v brance ve druhé půli tým velmi významně podržel, ale Šimon Mizera na druhé straně také. Spousta hráčů nám chybí (Tonar, Douda, Stehlík, Herajt, Vinkelhöfer), o to víc jsme museli zatížit ostatní a to se naší hře projevilo. Ale i tak si myslím, že by Zubří s dnešním výkonem vyhrálo," uvedl na webu Talentu jeden z jeho trenérů Petr Štochl. "První poločas byl z naší strany úžasný, Plzeň jsme přejeli, pak už jsme výsledek kontrolovali. Před play off jsme v ideální formě," pochvaloval si kouč Zubří Peter Dávid.