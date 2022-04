Házenkáři KP Brno opět vedou ve čtvrtfinále nad favorizovanou Plzní

Talent tým, který v neděli vypadl ze čtvrtfinále Evropského poháru, už dokázal v poslední minutě jen snížit a ocitl se na hraně vyřazení. "Nechtěli jsme jet v sobotu do Brna a prohrávat, soupeři to vlije krev do žil. My se musíme lépe připravit, abychom sérii vrátili do Plzně. Věřím, že náš mančaft na to má, aby sérii otočil," uvedl na webu plzeňského klubu trenér Petr Štochl. "Brno cítilo obrovskou šanci jít do mečbolu a o to víc se rvalo. My jsme to ve druhé půli dokázali otočit, šli jsme do vedení o dva góly a tam si myslím, že jsme měli zápas udržet. Když jsme pustili soupeře, který byl v euforii, znovu do vedení, už to bylo těžké," litoval Štochl.