Házenkáři Lovosic se po výhře nad Duklou vrátili do čela tabulky

Házenkáři Lovosic porazili v předehrávce 26. kola extraligy Duklu 33:31 a vrátili se do čela neúplné tabulky o bod před Plzeň. K vítězství v základní části Lovci potřebují, aby Talent v sobotním utkání nebodoval v Kopřivnici. Dukla do play off půjde ze čtvrtého místa.

Foto: Lovci Lovosice Házenkáři Lovosic. ilustrační foto.Foto : Lovci Lovosice

Hosté z Dukly vyhráli první poločas 18:16 a po změně stran zvýšili až na šestigólový rozdíl, ale Lovosice dokázaly vývoj utkání otočit. Výrazně se na tom podílel autor deseti branek Pavel Chotěborský. Chance extraliga házenkářů - 26. kolo: Lovosice - Dukla Praha 33:31 (16:18) Nejvíce branek: Chotěborský 10/2, Trkovský 6, Kupa a Petryčenkko po 5 - Březina 6, Šůstek 5/1, Hlinka 4. Tabulka: 1. Lovosice 26 23 0 3 863:744 46 2. Talent tým Plzeňského kraje 25 22 1 2 876:670 45 3. Karviná 26 19 3 4 796:705 41 4. Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35 5. Prešov 25 14 3 8 776:683 31 6. Frýdek-Místek 25 12 0 13 742:729 24 7. Kopřivnice 25 11 1 13 770:762 23 8. Nové Veselí 25 9 5 11 658:681 23 9. KP Brno 25 9 4 12 673:677 22 10. Jičín 25 11 0 14 701:713 22 11. Zubří 24 10 1 13 682:678 21 12. Strakonice 25 5 1 19 655:831 11 13. Maloměřice 25 3 0 22 631:800 6 14. Hranice 25 0 2 23 615:834 2

