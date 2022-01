GLOSA: Když se z olympijského odhalení stane „nenominace“

"Dnešní termín nominační tiskovky je poněkud nešťastný.“ Ten výrok generální manažer Petr Nedvěd vyřkl během smrště svých odpovědí hned dvakrát a ač to nejspíš nezamýšlel, tak víc než jména borců, kteří se mají v Pekingu rvát o olympijské medaile, jsou tato slova signifikantním poselstvím ze čtvrtečního hokejového "odhalení“. On by se totiž dal parafrázovat pro změnu někdejší výrok prezidenta Klause, že je to spíš "nenominace“.