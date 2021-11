Házenkářka Malá narazí na MS na čtyři kamarádky z vesnice

V základní skupině MS narazí české házenkářky po Němkách ještě na Maďarky a Slovenky „Cíl je rozhodně postup ze skupiny, což značí skončit do třetího místa. Pak se může stát cokoliv," ví Malá. Už ve čtvrtek večer zahájí zápasovou generálku v rámci turnaje O štít města Chebu, ve 20:00 nastoupí proti Švýcarkám. V pátek hrají od 18:00 s béčkem Norska a v sobotu už ve 14:00 proti Islandu. „Naladěné jsme výborně, tak snad to bude šlapat i na hřišti. Chceme v útoku rozložit zakončení nejen na spojky, musíme se zapojit i my křídla," říká Malá.

Konečnou nominaci oznámí trenér Jan Bašný až v pondělí, den před odletem. Reprezentantky ale trochu zaskočil verdikt IHF, že na šampionát do Španělska se dostanou pouze očkovaní. „Nelíbilo se mi, že nám to oznámili na poslední chvíli," podotkla Malá. Některé české hráčky se narychlo nechaly naočkovat jednodávkovou vakcínou, zkušená spojka Petra Maňáková to ale odmítla a na MS odjet nemůže. „Velká škoda, pro tým by byla přínosem," lituje Malá.