Česko - Norsko "B" 31:29 Házenkářky bez ztráty ovládly chebský turnaj

Český tým Seveřanky ani jednou v zápase nepustil do vedení, ale do většího náskoku se dostal až v závěru prvního poločasu. Od stavu 13:13 dostal domácí tým jediný gól a sám jich do přestávky pod vedením nejlepší střelkyně zápasu a autorky devíti branek Markéty Jeřábkové nasázel sedm.