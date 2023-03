Házenkářky Mostu po dvou interligových zápasech bez výhry porazily Porubu

Most, jenž usiluje o postup do českého play off z prvního místa, má náskok čtyř bodů před Slavií a Pískem. Jihočešky přišly několik sekund před koncem o výhru nad druhou Šaľou, jež v závěru vyrovnala na 33:33. O polovinu domácích branek se postaralo duo Alena Stellnerová, Iveta Korešová (9 a 8).