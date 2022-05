Házenkářky Mostu vyhrály první finále v Plzni o 11 gólů, sahají po devátém zlatu

Most totiž nasázel několik gólů z rychlých brejků a v poločase vedl jednoznačně 16:7. „Trvalo nám, než jsme se dostaly do tempa. Ale poté jsme využily protiútoků z první a druhé vlny, což rozhodlo," mínila gólmanka Müllnerová.

Plzeň v utkání vstřelila jen 16 gólů. „Na to se nedá vyhrát. Chtěli jsme potrápit Most více, ale trápila nás koncovka," mrzelo kouče Řezáče. Na kanonýrku Veroniku Galuškovou se hostující hráčky dokázaly nachystat. „A my ostatní jsme se nedokázaly rozstřílet," uvědomovala si Linda Galušková, sestřenice Veroniky.