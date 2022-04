Házenkářky Písku, Olomouce a Plzně budou v hrát o dvě semifinálová místa

Postup do semifinále si již dříve zajistily mistrovský Most a také nováček Kynžvart. Písek mohl slavit postup do play off v případě bodového zisku v dnešním duelu v Plzni, jež ale i díky 11 gólům kanonýrky Veroniky Galuškové vyhrála 28:24. Další adept na semifinále Olomouc dnes podlehla jednoznačně 18:30 Slavii.