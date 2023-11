Házenkářky začínají šampionát na prvním schůdku, kde potkají Kongo

„Los skupiny je v tomto směru dobrý, postupně máme papírově těžší a těžší soupeřky. Proto pro nás bude velmi důležité odstartovat dobrým výsledkem,“ říká trenér s vědomím, že úspěch proti Kongu a Argentině by zajistil českým ženám postup do další fáze turnaje.

„Bylo by pro nás ideální jít s jistotou další účasti a s plným počtem bodů do závěrečného utkání v pondělí večer proti Nizozemsku, které za mě patří k největším favoritům šampionátu. I když, pokud bych měl tipovat, tak bych řekl, že finále bude hrát Norsko proti Dánsku,“ přemýšlí trenér národního týmu, který chce vylepšit 19. místo z minulého MS.

„Každý bod z dalších zápasů by byl moc pěkným počinem, a kdybychom dosáhli na čtvrtfinále, byl by to za mě obrovský úspěch. Navíc by nás to nechávalo ve hře o olympiádu, což je sen asi všech. O snech ale musíte mluvit, pokud je chcete opravdu naplnit,“ říká kouč.