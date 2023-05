Házenkářská reprezentantka Kuxová přestoupila z Olomouce do Mostu

"Bude to pro mě nová výzva, moc se na to těším. Myslím, že Olomouc už mi dala vše, a jsem jí za to neskutečně vděčná. Teď je čas posunout se dál. Most je pro mě nejlepší volba v Česku," uvedla Kuxová. "Do Mostu přicházím, aby se posunula jako hráčka a abych se pak mohla podívat dál do zahraničí, a tím si splnila svůj sen," dodala nejlepší olomoucká střelkyně v uplynulém ročníku interligy.