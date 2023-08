"Do zápasu jsme šly s tím, že nemáme co ztratit, protože Polky teď mají formu a na posledním turnaji zahrály fakt dobře. My jsme na ně byly dobře připravené, ale braly jsme to tak, že svým výkonem můžeme jen překvapit," řekla ČTK Dunárová. "Nervózní jsme byly celou dobu, ale neztratily jsme hlavu. Bojovaly jsme o každý míč a dávaly jsme do toho celou dobu všechno," dodala brněnská polařka.