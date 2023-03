České volejbalistky v Mexiku vyhrály tři zápasy, ten poslední se jim ale nepovedl. "Nepodařilo se nám dostat do naší hry, co bychom chtěly předvádět. Nevzdaly jsme to, ale bohužel to nebyla naše chvíle," litovala v nahrávce pro média Štochlová, jež byla kritická zejména k vlastnímu výkonu. Celkový výsledek ji ale potěšil. "Jsme hlavně spokojené s naší celkově předvedenou hrou na turnaji a za páté místo si odvážíme body do olympijské kvalifikace, na mistrovství světa a vstupu do sezony," dodala.