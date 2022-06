Hokejbalisté zamířili na MS do Kanady s jediným cílem: Vrátit se na bednu

Češi budou patřit ke spolufavoritům. Těmi největšími jsou Slováci a domácí Kanaďané. „Ale světová špička se rok od roku rozšiřuje, hokejbal se rozvíjí, do špičky patří také Finové, Švýcaři, Indové, tým USA. Letos máme velmi silné mužstvo. Máme na to, abychom napravili poslední nezdar a vrátili se s medailí. To je také náš cíl," pravil Wróbel.

Trenér národního týmu Jiří Mašík musel v nominaci na poslední chvíli udělat jednu změnu. Zraněného Jaroslava Markytána nahradil Adam Kubík. V červnu se uskutečnila dvě soustředění. „Moc času nemáme, takže už to bylo hlavně o sehrávání, zakončení, přesilovkách a herní přípravě. Tréninkové jednotky byly zaměřené na souhru jednotlivých útoků a celých pětek. Od založení útoku, přechod středního pásma až do zakončení i rotace v útočném pásmu. Také víme, že musíme pracovat na zakončení, takže jsme se mu věnovali a tlačíme na hráče, aby každá střela nebo nájezd byl na sto procent. Hodně času jsme věnovali přesilovkám. To může být rozhodující část zápasů a chceme být připraveni," uvedl na hokejbalovém webu.

Začnou s Itálií

V závěru tohoto týdne se v Mostě uskutečnil závěrečný kemp. Měl už jen dvě jednotky, tou třetí byl nedělní odlet do Montrealu. Tým už byl kompletní, dorazil i Tomáš Fejfar, který před týdnem z pracovních důvodů nemohl. Kapitánem byl zvolen Jan Pospíšil.

Nominace na MS - brankáři: Gerlich (Most), Stárek (Pardubice), Mikl (Kert Park), obránci: Pospíšil, Chyba (oba Most), Filip, Zajíček (oba Pardubice), Kudela (Kladno), Šlehofer (Dobřany), Fanderlik (Hradec Králové), útočníci: M. Kruček, Wróbel, Zvonek, Vaněk, Fejfar, Lhota (všichni Kert Park), Král, Müller (oba Most), Bílý, Langr (oba Pardubice), Pražák, Kubík (oba Kladno), Čejka (Hostivař).

Program týmu ve skupině A1: 21. 6.: Česko-Itálie, 22. 6.: Česko-Velká Británie, 23. 6.: Česko-Haiti, 24. 6.: Česko-Slovensko, postupují čtyři týmy z každé skupiny. 25. 6.: čtvrtfinále, 26. 6.: semifinále, 27. 6.: finále a utkání o bronz. Skupina A2: Kanada, USA, Finsko, Arménie, Řecko.

Ženy myslí na medaili

Muži se netají cílem získat medaili. Tu by chtěly i české hokejbalistky. Muži dokázali vyhrát světový šampionát třikrát, stříbro vybojovali pětkrát a bronz třikrát. Ženské šampionáty se hrají teprve od roku 2007, Češky vybojovaly jednu zlatou, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. Tu poslední v roce 2019. Na světovém šampionátu startuje šest družstev, která se utkají každý s každým. Následuje semifinále, v němž se první utká se čtvrtým a druhý s třetím. Duely o medaile kopírují termíny mužů.

Vzhledem k menšímu počtu hráček je výběr pro reprezentaci složitý. Navíc některé hráčky mistrovské České Třebové se rozhodly ukončit kariéru, a klub dokonce nebude titul obhajovat. Ve výběru jsou také hráčky Prachatic,