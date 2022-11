Hvězdný quarterback Brady pokořil v NFL přihrávkami hranici 100.000 yardů

"Podle mě je to zásluha všech kluků, s nimž jsem kdy hrál, kteří pro mě blokovali a chytali moje pasy. Nic bych v této lize nedokázal bez ostatních, kteří dělají to, v čem jsou také tak skvělí," prohlásil Brady, jenž do NFL přišel v roce 2000 z šestého kola draftu.