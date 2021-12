Llíria (od našeho zpravodaje) - V úvodu se přitom Češky dostávaly do vyložených šancí, které většinou Německo zmařilo faulem. Čtyři nařízené sedmičky spolehlivě proměnila Dominika Zachová. Od stavu 4:4 ale favorit začal dominovat zejména skvělou obranou, se kterou si český tým nevěděl rady.

Na mistrovství světa poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.