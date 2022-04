Jedno pivo a hurá do finále. Věříme si na každého, hlásí volejbaloví Lvi

Lvi desetinásobné šampiony, kteří jsou nejúspěšnějším mužstvem české historie, v posledních třech duelech jednoznačně přehráli (9:0 na sety). Tři porážky v řadě utrpěl Jihostroj naposledy v dubnu 2018. Smutek v táboře vítěze domácího poháru po extraligovém krachu byl obrovský. „Moje zklamání se těžko popisuje. Chtěli jsme být ve finále, ale sportovně musím uznat, že jsme sérii se Lvy neuválčili. V obraně i útoku byli lepší," přiznal trenér Jihostroje René Dvořák.

To kouč Pomr si užíval, chvála na adresu jeho týmu chutnala náramně. „Získáme devět setů proti soupeři, kterému je těžké vzít jeden. O to je vše cennější. Ukazuje to na naši sílu. Za pár let existence hrajeme finále v moderní a úplně plné hale. Je to boží," chrlil ze sebe a povolil mužstvu střídmou oslavu. „Jedno až dvě piva. Musíme jít brzy spát. Play off je náročné, je třeba nabrat síly. Od pátku se začneme připravovat na Karlovarsko," prozradil.

MVP zápasu dle aplikace SmartVolley se stal kapitán domácích Jakub Janouch. Cenu mu předával olympionik Jan Fleissner. „Utkání bylo skvělé a plné emocí. Navíc se vyvíjelo tak, jak jsem doufal já i všichni ostatní fanoušci Lvů. Určitě zajdu také na finále," slíbil skifař. O víkendu na něj čekají kontrolní závody a něco z Unyp areny by si rád vzal i na kanál do Račic. „Je nutné bojovat až do konce. Pokud se dostanete pod tlak, musíte za to daleko více vzít a vytrvat. Tak jako Lvi," doplnil Fleissner.

Nahrávač Pražanů mínil, že jeho tým využil podcenění ze strany favorita. „Asi si mysleli, že to budou mít jednoduché a s jistotou postoupí. A my jsme překazili plány," radoval se Janouch. Ani ve finále neskládá zbraně. „Musíme hrát opět sebevědomě. Máme dobrou obranu. Karlovarsko se nás možná bude trochu bát. Předvádí jiný typ volejbalu než Jihostroj. Bude to silovější. Teď je třeba si odpočinout, připravit se a zase se opřít o fanoušky," nabádal kapitán.