Kapitán francouzských ragbistů může po zlomenině v obličeji opět naplno trénovat

Kapitán francouzských ragbistů Antoine Dupont dostal dva a půl týdne poté, co utrpěl na mistrovství světa zlomeninu lícní kosti, od lékařů svolení ke kontaktnímu tréninku. Nejlepší světový hráč za rok 2021 tak má naději, že by mohl nastoupit do nedělního čtvrtfinále proti Jihoafrické republice na Stade de France. O jeho návratu do běžné přípravy dnes informovala francouzská federace.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Kapitán francouzských ragbistů Antoine Dupont může po zlomenině v obličeji opět naplno trénovat

Dupont utrpěl zranění 21. září během utkání proti Namibii, kterou Francouzi v Marseille deklasovali 96:0. Do šestadvacetileté hvězdy Toulouse narazil hlavou rozběhnutý Johan Deysel. Za faul dostal červenou kartu a disciplinární komise mu následně zastavila činnost na šest zápasů. Kapitán francouzského týmu podstoupil operaci a dnešní prohlídce u lékaře dostal jeho souhlas, aby se zapojil naplno do tréninku. K týmu se vrátil už na konci září. Francouzi vyhráli ve skupině A všechny čtyři zápasy a ovládli tabulku před Novým Zélandem. Na úvod vyřazovací části je čekají obhájci titulu z JAR. Nejlepším výsledkem francouzských ragbistů na MS je druhé místo, které obsadili v letech 1987, 1999 a 2011.

